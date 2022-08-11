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Росіяни за добу вбили понад 10 цивільних на Донеччині

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Донецьк, Четвер 11 серпня 2022 08:14
Росіяни за добу вбили понад 10 цивільних на Донеччині Фото: росіяни за добу вбили понад 10 цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупаційні війська Росії продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу жертвами російської агресії в Донецькій області стали 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донбасу: 6 в Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 в Красногорівці і 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 716 осіб, ще 1831 мирний житель отримав поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей. На Бахмутському напрямку окупанти вели розвідку боєм і намагалися здійснювати штурмові дії, однак ЗСУ змусили ворога відступити з втратами.

Також ми писали, що цієї ночі окупанти з комплексу С-300 завдали удару по Краматорську Донецької області.

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Російська Федерація Донецька область
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