Россияне за сутки убили более 10 гражданских в Донецкой области

Оккупационные войска России продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки жертвами российской агрессии в Донецкой области стали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 716 человек, еще 1831 мирный житель получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.