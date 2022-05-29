Росіяни збираються знову форсувати Сіверський Донець

Російські окупанти намагаються оточити українських військових біля Лисичанська та Сєвєродонецька. До того ж ворог не полишає спроб форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Управління стратегічних комунікацій.