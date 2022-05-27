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Наступ окупантів може зробити Донбас безлюдним регіоном, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 00:22
Наступ окупантів може зробити Донбас безлюдним регіоном, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Нинішній наступ окупантів на Донбас може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити на згарище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Росія проводить політику геноциду в Луганській і Донецькій областях.

"У містах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську, вони збирають всіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих і поранених в окупаційному контингенті. Все це, включаючи депортацію наших людей і масові цивільні вбивства, - очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху в напрямку Устинівки.

За словами глави Луганської ОВА Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в області. Він зазначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Зараз майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

На підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.

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Володимир Зеленський
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