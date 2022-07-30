Росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті: є жертви

Російські війська вночі обстріляли Бахмут Донецької області. Ворожі ракети влучили в будівлю ремонтної бази залізниці. В результаті обстрілу є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові продовжують обстріли Бахмута. Днями були нанесені удари по місту, в результаті чого загинули люди.

Окупанти завдали удару касетними снарядами.

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