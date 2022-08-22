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Росіяни зруйнували ще одну школу в Донецькій області, - глава ОВА

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Понеділок 22 серпня 2022 07:57
Росіяни зруйнували ще одну школу в Донецькій області, - глава ОВА Фото: Росіяни зруйнували ще одну школу в Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 22 серпня завдали удару по школі в Донецькій області. Внаслідок обстрілу заклад освіти зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ще одна школа у Донецькій області стала ціллю для росіян - цього разу Костянтинівська школа №17", - зазначив посадовець.

За словами Кириленка, удару окупанти завдали близько четвертої ранку. Будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Всього від початку повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили вже 594 заклади освіти у Донецькій області, зокрема 263 школи.

Окрім цього, глава ОВА розповів, що вночі 22 серпня ворог обстріляв ракетами Торецьк. На щастя, обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

"Усі російські злочини на нашій землі ретельно документуємо. За все будуть відповідати", - додав Кириленко.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 22 серпня завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки ворога є руйнування.

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Донецька область Війна Росії проти України
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