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Росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ до держкордону на Харківщині, - СтратКом

Фото: Український воїн поруч зі знищеною технікою РФ (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Війська РФ на Харківщині зосередилися на недопущенні виходу Збройних сил України на лінію державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

Російські окупанти намагаються втримати позиції в регіоні. Головне завдання – не дати українським військам відновити контроль над кордоном.

"На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону", – йдеться в повідомленні.

Раніше Харківська обласна прокуратура оголосила підозри двом командирам армії РФ. Вони віддали накази обстрілювати Харківщину.

Нагадаємо, що Харківська ОВА оголосила про контрнаступ Збройних сил на Ізюмському напрямку.

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