Росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ до держкордону на Харківщині, - СтратКом

Війська РФ на Харківщині зосередилися на недопущенні виходу Збройних сил України на лінію державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.
Російські окупанти намагаються втримати позиції в регіоні. Головне завдання – не дати українським військам відновити контроль над кордоном.
"На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону", – йдеться в повідомленні.
Раніше Харківська обласна прокуратура оголосила підозри двом командирам армії РФ. Вони віддали накази обстрілювати Харківщину.
Нагадаємо, що Харківська ОВА оголосила про контрнаступ Збройних сил на Ізюмському напрямку.
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