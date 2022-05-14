Наказували обстрілювати Харківську область. Прокуратура підозрює двох командирів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок обстрілів було зруйновано об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Також зазначається, що двоє зазначених командирів 24 лютого 2022 року надали команди здійснити артилерійські обстріли Харківської області з території Білгородської області РФ.

"Заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 "Град" ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - сказано в повідомленні прокуратури.

Раніше ми повідомляли, що один з поліцейських Харкова у телефонному режимі отримував завдання від ФСБ для виявлення позицій ЗСУ. Крім цього, він здавав місця розташування відділень поліції, якими цікавилися спецслужби Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.