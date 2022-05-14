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Наказували обстрілювати Харківську область. Прокуратура підозрює двох командирів РФ

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Субота 14 травня 2022 18:23
Наказували обстрілювати Харківську область. Прокуратура підозрює двох командирів РФ Фото: РСЗВ "Град" (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру двом командирам російської армії. Окупанти наказували обстрілювати Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 "Град" ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - сказано в повідомленні прокуратури.

Також зазначається, що двоє зазначених командирів 24 лютого 2022 року надали команди здійснити артилерійські обстріли Харківської області з території Білгородської області РФ.

Внаслідок обстрілів було зруйновано об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради.

Раніше ми повідомляли, що один з поліцейських Харкова у телефонному режимі отримував завдання від ФСБ для виявлення позицій ЗСУ. Крім цього, він здавав місця розташування відділень поліції, якими цікавилися спецслужби Росії.

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