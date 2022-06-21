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Росіяни намагаються оточити українські війська у Луганській області, йдуть важкі бої

Фото: росіяни намагаються оточити українські війська у Луганській області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Роcіяни захопили Тошківку Луганської області і намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ - Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, наразі Лисичанськ - під потужними обстрілами.

"Увійти в місто та відрізати його окупанти не можуть. Щодня в росіян десятки загиблих і вдвічі більше поранених, лікарні в них переповнені", - сказав голова Луганської ОВА.

Гайдай додав, що поліція і нацгвардійці регулярно вмовляють цивільних, які перебувають на заводі "Азот" евакуюватися із Сєвєродонецька, нацгвардійці підвозять їм їжу та ліки.

Нагадаємо, сьогодні росіяни захопили Тошківку у Луганській області. Численними обстрілами та значною перевагою в важкій техніці їм вдалося зайняти населений пункт.

Також відомо, що в Луганській області окупанти зайняли Підлісне і Мирну Долину, закріплюються в Устинівці. Там ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.

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