Росіяни намагаються оточити українські війська у Луганській області, йдуть важкі бої

Роcіяни захопили Тошківку Луганської області і намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ - Бахмут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, наразі Лисичанськ - під потужними обстрілами.
"Увійти в місто та відрізати його окупанти не можуть. Щодня в росіян десятки загиблих і вдвічі більше поранених, лікарні в них переповнені", - сказав голова Луганської ОВА.
Гайдай додав, що поліція і нацгвардійці регулярно вмовляють цивільних, які перебувають на заводі "Азот" евакуюватися із Сєвєродонецька, нацгвардійці підвозять їм їжу та ліки.
Нагадаємо, сьогодні росіяни захопили Тошківку у Луганській області. Численними обстрілами та значною перевагою в важкій техніці їм вдалося зайняти населений пункт.
Також відомо, що в Луганській області окупанти зайняли Підлісне і Мирну Долину, закріплюються в Устинівці. Там ЗСУ відбили штурм у напрямку Високого.