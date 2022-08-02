Росіяни намагаються наступати на Донбасі, ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб

Українські військові відбили усі спроби просування росіян на Бахмутському напряму, а також штурмові дії у напрямку Мінеральне - Авдіївка. При цьому окупанти мають частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски.
На Волинському та Поліському напрямках немає суттєвих змін у складі, стані та положенні підрозділів Збройних сил Білорусі в Брестській та Гомельській областях.
Зазначається, що Білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб Збройних сил РФ. При цьому зберігається загроза ракетних ударів з території країни.
На Сіверському напрямку росіяни не припиняють обстріли позицій українських військ з території Росії та ведення повітряної розвідки у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення українськими військовими сприятливих умов для відновлення наступу. Вживають заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки.
На Харківському напрямку загарбники обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдали авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.
Ворог зазнав невдачі та відступив при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова - Байрак.
На Слов’янському напрямку росіяни здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдали авіаудару біля Дібрівного.
Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.
На Донецькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження вони намагаються скувати дії українських військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.
На Краматорському напрямку зафіксували обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Противник завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку безпілотниками біля Кривої Луки.
Загарбники спробували наступати у напрямку Новолуганське - Івано-Дар’ївка. Отримали рішучу відсіч українських військ та відійшов.
На Бахмутському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Росіяни збільшили інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.
Всі спроби просування ворога у напрямках Роти - Вершина, Володимирівка - Яковлівка, Клинове - Зайцеве та Покровське - Бахмут успішно відбито. Загарбники з втратами відійшли назад.
У напрямку Відродження - Кодема окремі підрозділи противника мають частковий успіх.
На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдали авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.
Ворог вів штурмові дії у напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мав, відійшов. На напрямку Донецьк - Піски має частковий успіх.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього росіяни завдали ще й авіаудару. Вели повітряну розвідку безпілотниками в районі Ольгівського.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Намагаються відновити втрачене положення.
Загарбники обстрілювали із танків, ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне. Завдали авіаційного удар неподалік Зорі.
Вели повітряну розвідку для уточнення результатів вогневого ураження та виявлення положення українських військ.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок - непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.