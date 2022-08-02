Росіяни намагаються наступати на Донбасі, ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб

Українські військові відбили усі спроби просування росіян на Бахмутському напряму, а також штурмові дії у напрямку Мінеральне - Авдіївка. При цьому окупанти мають частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 1 серпня українські військові ліквідували ще 140 росіян. Всього з початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила вже близько 41 170 своїх військових.

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