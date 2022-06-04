Росіяни примусово вивезли частину жителів Сєвєродонецька, - ВГА

Російські окупанти примусово вивезли частину населення Сєвєродонецька з зайнятих районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка на телемарафоні.
За його словами, до початку штурму в місті залишалося близько 13 000 жителів.
"З урахуванням того, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно залишається. За винятком невеликої частини, яку оркам вдалося примусово вивезти з міста на окуповані території", - зазначив Стрюк.
Нагадаємо, раніше Стрюк завив, що підрозділи Збройних сил України перегрупувалися у Сєвєродонецьку і намагаються утримати місто.
До цього повідомлялося, що російські окупанти посилили своє угруповання в Сєвєродонецьку.
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