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Росіяни пропонують гроші за розбиті будинки в обмін на "свідчення" проти України, - ГУР

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 16:57
Росіяни пропонують гроші за розбиті будинки в обмін на "свідчення" проти України, - ГУР Фото: росіяни пропонують гроші за розбиті будинки в обмін на "свідчення" проти України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На тимчасово окупованих територіях України російські військові пропонують гроші місцевим жителям за зруйноване житло. Ворог обіцяє "компенсації" в обмін на "свідчення" проти захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Окупанти продовжують акції залякування та фільтрації населення окупованих територій. В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду "свідчити" проти українських захисників в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги, одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю".

Також, за даними розвідки, в окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери "міністерства держбезпеки ДНР" і представники ПВК "Ліга" (колишня "Вагнер"). Їхнє завдання - знайти людей, які погодяться працювати у "спецслужбах ДНР". Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

Разом з тим за час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо.

Між тим, вчора найманці прибули до місцевого СІЗО де проводили так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматів.

Втім, як додають в ГУР, попри смертельну небезпеку з боку окупантів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, нещодавно російські військові звинуватили ЗСУ в обстрілах села Запорізької області. Окупанти створюють відео, в яких нібито стверджується про обстріли села з боку наших військових.

Додамо, в Генштабі не виключають можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України, щоб надалі звинуватити у скоєному підрозділи Збройних сил України.

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Окуповані території Війна Росії проти України
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