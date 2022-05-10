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Росія може готувати диверсії на об'єктах хімічної промисловості, - Генштаб

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 07:16
Росія може готувати диверсії на об'єктах хімічної промисловості, - Генштаб Маріуполь (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Генштабі не виключають можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України, щоб надалі звинуватити у скоєному підрозділи Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російська армія проводить наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Сіверському напрямку російські солдати посилено охороняють ділянку українсько-російського кордону в Брянській і Курській областях. За минулу добу із застосуванням реактивних систем залпового вогню були обстріляні села Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів і проводить повітряну розвідку. Розвідка показує, що в Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Тривають бої за Воєводівку, Тошківку та Нижнє у Сєвєродонецькому районі Луганської області, а також Кам'янку Ясинуватського району Донецької області. У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки. Тільки за понеділок, 9 травня, в Донецькій області в результаті російських обстрілів поранено 6 мирних жителів.

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