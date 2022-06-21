Росіяни через втрати командування в Україні набирають офіцерів запасу, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що залученим рекрутам пропонують підписання короткострокових контрактів строком на три місяці.

"За наявною інформацією, в результаті значних втрат в командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладенням короткострокових контрактів терміном на три місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.

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