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Россияне из-за потерь командования в Украине набирают офицеров запаса, - Генштаб

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Вторник 21 июня 2022 08:08
Россияне из-за потерь командования в Украине набирают офицеров запаса, - Генштаб Фото: Россияне из-за потерь командования в Украине набирают офицеров запаса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные компенсируют кадровые потери привлечением на краткосрочную службу офицеров запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что привлеченным рекрутам предлагают подписание краткосрочных контрактов сроком на три месяца.

"По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск, враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.

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Генштаб ВСУ
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