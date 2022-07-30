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Окупанти викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України

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Генічеськ, Субота 30 липня 2022 14:10
Окупанти викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України Фото: росіяни викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Генічеську російські військові викрали колишнього командира корабля управління ВМС України "Славутич" Олексія Кисельова. Чоловіка звинуватили нібито в "участі в терористичній організації" та влаштували над ним суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку його сина Артема Кисельова.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області..", - написав Артем.

За його словами, де росіяни тримали чоловіка декілька не відомо, але 27 числа він ніби-то "перетнув кордон з Кримом, де його затримали" і відвезли в Сімферопольське СІЗО.

"Зараз він перебуває там, окупанти інкримінують йому участь в терористичній організації (батальйон імені Номана Челебіджіхана, де він займався гуманітаркою і допомагав людям в окупованому Генічеську)", - повідомляє Артем.

Також син викраденого екс-командира корабля ВМС розповідає, що 29 липня над Олексієм Кисельовим відбувся "суд", де йому призначили запобіжний захід - 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь.

"Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури. Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії - незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють, саме тому крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити", - додав Артем.

Окупанти викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України

Фото: росіяни викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України Олексія Кисельова (facebook.com/a.kyselev)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові викрали сім'ю заступника керівника Пенсійного фонду Херсонської області Сергія Барчука.

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