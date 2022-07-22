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Росіяни викрали сім'ю заступника голови Пенсійного фонду Херсонської області

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Херсон, П'ятниця 22 липня 2022 23:04
Росіяни викрали сім'ю заступника голови Пенсійного фонду Херсонської області Фото: росіяни викрадають людей в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські військові викрали сім'ю заступника керівника Пенсійного фонду Херсонської області Сергія Барчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його сестри Наталії Дехтяренко.

За її словами, він з початку окупації на прохання керівництва перевіз додому комп'ютери управління Пенсійного фонду.

"Коли він потрапив у полон до загарбників, перевезти ці комп'ютери в нове, більш безпечне місце взялися мій батько Барчук Олексій, дядько Барчук Артем (батько Сергія), тітка Лідія Подозерська та друг сім'ї Олег Самотой. Вже на новому місці взяли в заручники і їх", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що її близьких утримують другий день без їжі і води.

"Спілкування з ними заборонено. На всі питання одна відповідь - погрози зброєю", - додала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викрадення співробітників Запорізької атомної електростанції (АЕС) в Енергодарі.

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Херсонская область
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