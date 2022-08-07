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Росіяни перекинули нові підрозділи на Запорізький напрямок, - Арестович

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Неділя 07 серпня 2022 02:27
Росіяни перекинули нові підрозділи на Запорізький напрямок, - Арестович Фото: Радник глави ОП Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти перекинули на Запорізький напрямок нові підрозділи. Ситуація у регіоні стає дедалі напруженішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що ворог за два дні відправив у район Токмака 3-4 батальйонно-тактичні групи.

"Є думка, що вони готують наступ, з іншого боку - що готуються до оборони", - сказав Арестович.

Водночас радник глави ОП додав, що у районі Нової Каховки є досить серйозне угруповання. За його словами, мовиться про 10-15 БТГ.

"Питання, куди їх кинуть - на посилення Херсонського або Запорізького напрямку", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України. Ділянку в Донецькій області віддали бойовикам з "ЛДНР".

До слова, експерт Олег Жданов вказав, що окупанти точно не визначилися з датою нового наступу на півдні України, але зможуть вести таку операцію від сили тиждень.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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