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Росіяни перекидають свої підрозділи на Запорізький напрямок, - Генштаб

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Неділя 31 липня 2022 18:43
Росіяни перекидають свої підрозділи на Запорізький напрямок, - Генштаб Фото: росіяни перекидають свої підрозділи на Запорізький напрямок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська перекидають окремі підрозділи зі Словʼянського напрямку на Запорізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни відводять особовий склад з території населених пунктів Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області на інші позиції.

Окрім того, голова Запорізької ОВА Олександр Старух вважає, що до кінця року українські військові можуть повністю звільнити від окупантів Запорізьку область.

Жителі області просять виїхати з прифронтової зони.

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