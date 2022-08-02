Росіяни перекидають десантні підрозділи у Херсонську область, - Хлань

В Херсонській області спостерігається скупчення російських військ. Наразі у регіон перекидаються ворожі десантні підрозділи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя в ефірі телемарафону.
"У розрізі того, що наші Збройні сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, - іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", - сказав він.
При цьому Хлань зазначив, що йдеться не про російський контрнаступ. Окупанти підсилюються, аби збільшити свої оборонні можливості через просування ЗСУ.
Нагадаємо, раніше українська розвідка доповідала, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.
При цьому українські військові повністю звільнили від окупантів вже 53 населених пунктів у Херсонській області.
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