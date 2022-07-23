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Росіяни у паніці очепили територію. Гайдай розповів подробиці "хлопка" у Лисичанську

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Лисичанську Луганської області стався вибух у будівлі суду, де у той момент окупанти проводили нараду. Російські військові очепили територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, окупанти намагаються приховати вибух у будівлі суду:

  • очепили територію:
  • перевіряють мобільні телефони у людей;
  • намагаються не допустити потрапляння фото та відео з місця вибуху в мережу.

Голова Луганської ОДА додав, що близько 50 окупантів були знищені. Інші ж російські військові в паніці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку.

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