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Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська: пошкоджені будинки, поранені люди

Фото: росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська. Відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

Про це повідомояє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.

"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти", - написав Кириленко.

Нагадаємо, 25-27 липня відбудеться евакуація маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.

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