Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська: пошкоджені будинки, поранені люди

Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська. Відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
Про це повідомояє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами.
"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти", - написав Кириленко.
Нагадаємо, 25-27 липня відбудеться евакуація маломобільних та лежачих людей з Бахмута, Краматорська, Слов'янська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.