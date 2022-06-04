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Росіяни обстріляли житловий район Миколаєва: названа кількість загиблих

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada.gov)
Автор: Іван Носальський

Російські військові обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Миколаєва. Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича у Facebook.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення отримали ще чотири особи - за їхнє життя борються медики", - написав мер.

Також він зазначив, що через обстріл було пошкоджено три житлові багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Баштанський район та Миколаїв. При цьому за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.

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