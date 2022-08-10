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Росіяни обстріляли Нікопольський район: людей просять залишатися в укриттях

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Середа 10 серпня 2022 23:39
Росіяни обстріляли Нікопольський район: людей просять залишатися в укриттях Фото: Росіяни обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 10 серпня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Місцевих мешканців просять не ризикувати життям і залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують", - зазначив посадовець.

Очільник районної військової адміністрації закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях. Євтушенко наголосив, що є ризик повтооних обстрілів з боку російських окупантів.

Нагадаємо, 10 серпня російські загарбники двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. По житлових кварталах було скеровано 80 реактивних снарядів.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що українські захисники не залишать без відповіді атаку окупантів, внаслідок якої загинуло щонайменше 13 людей.

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