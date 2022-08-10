Росіяни обстріляли Нікопольський район: людей просять залишатися в укриттях

Російські окупанти ввечері 10 серпня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Місцевих мешканців просять не ризикувати життям і залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.