Росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровської області: пошкоджено будинки

Російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворожі снаряди потрапили до будинків одного з населених пунктів Криворізького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука у Telegram.

"Там пошкоджено будинки та газопровід. Інформації щодо постраждалих станом на даний момент немає", - зазначив Лукашук.

За його інформацією, надвечір четверга, 2 червня, російські військові обстріляли один з населених пунктів Зеленодольської громади.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня Зеленодольська громада піддавалася артилерійському обстрілу з боку ворога.

Також ми писали, що вранці 31 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району на Дніпропетровщині. На щастя, внаслідок артилерійського удару ніхто не постраждав.

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