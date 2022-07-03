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Росіяни обстріляли Добропілля: двоє загиблих, серед поранених є діти

Фото: окупанти обстріляли Добропілля (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти обстріляли Добропілля в Донецькій області. Дві людини загинули і три отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Серед поранених є двоє дітей чотирьох і семи років.

Унаслідок удару один будинок знищено, ще шість отримали пошкодження.

Нагадаємо, в п'ятницю окупанти обстріляли Бахмут. Поранення отримали п'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка.

У суботу, 2 липня, росіяни вдарили "Смерчем" по Краматорську. За попередньою інформацією в результаті російської атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.

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Донецька область