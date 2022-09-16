Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.

За його словами, у селі є руйнування, їхні масштаби з’ясовуються.