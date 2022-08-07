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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: "зачепили" газопровід і ЛЕП

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Дніпропетровська область, Неділя 07 серпня 2022 08:13
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: "зачепили" газопровід і ЛЕП Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (росЗМІ)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали Нікопольський і Криворізький райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів".

У Марганці постраждали дві людини. 64-річний чоловік з пораненнями перебуває в лікарні. У місті пошкоджено близько 50 приватних будинків, кілька автомобілів і автобусна зупинка.

Обстрілом зачепили газопровід і електромережу. Кілька тисяч жителів залишилися без світла. На місці працюють рятувальники. У Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв і руйнувань.

По Криворізькому району ворог вдарив з "ураганів" і ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Там без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російські війська обстріляли Нікополь з "Градів", випустивши по місту 40 реактивних снарядів. Під обстріл також потрапив Криворізький район.

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Дніпропетровська область
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