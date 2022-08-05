Окупанти випустили 40 ракет по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки
У ніч на 5 серпня російські війська обстріляли Нікополь з "Градів", випустивши по місту 40 реактивних снарядів. Під обстріл також потрапив Криворізький район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
У Нікополі в результаті обстрілів пошкоджено до 10 приватних будинків і господарських будівель. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищено автобус і кілька автомобілів.
Також на Мировську громаду ворог направив ракету Х-59. Там в результаті прильоту є руйнування житла і виведений з ладу газовод.
Криворізький район російські війська обстріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карповська та Зеленодольська громади.
Попередньо, в результаті ударів по Дніпропетровській області жертв серед мирного населення немає.
Нагадаємо, вранці 5 серпня в одному з районів Миколаєва звучали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Також обстрілу піддався обласний центр.
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