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Окупанти випустили 40 ракет по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки

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Дніпро, П'ятниця 05 серпня 2022 08:36
Окупанти випустили 40 ракет по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки Фото: окупанти випустили 40 ракет по Нікополю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 5 серпня російські війська обстріляли Нікополь з "Градів", випустивши по місту 40 реактивних снарядів. Під обстріл також потрапив Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

У Нікополі в результаті обстрілів пошкоджено до 10 приватних будинків і господарських будівель. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищено автобус і кілька автомобілів.

Також на Мировську громаду ворог направив ракету Х-59. Там в результаті прильоту є руйнування житла і виведений з ладу газовод.

Криворізький район російські війська обстріляли з "Ураганів" і ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карповська та Зеленодольська громади.

Попередньо, в результаті ударів по Дніпропетровській області жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, вранці 5 серпня в одному з районів Миколаєва звучали гучні вибухи під час повітряної тривоги. Також обстрілу піддався обласний центр.

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Нікополь Дніпропетровська область ракетный удар Війна в Україні
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