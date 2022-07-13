Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області: названо наслідки
Війська РФ протягом дня обстріляли чотири громади Сумської області. Зокрема, окупантами були атаковані села.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з РСЗВ, там було зафіксовано 20 "прильотів". При цьому атаки росіян не закінчилися, через годину - ще 20 "прильотів".
Живицький додав, що вдень росіяни також обстріляли Краснопільську і Шалигінську громади з мінометів.
Голова Сумської ОВА підкреслив, що в результаті сьогоднішніх атак постраждалих і руйнувань немає.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на ранок середи, 13 липня, російські військові завдали 28 ударів по населених пунктах Миколаївської області.
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