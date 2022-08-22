Дніпропетровщина знову піддалася масованим обстрілам: є руйнування і поранені

Російська армія вночі 22 серпня знову обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапили три райони - Нікопольський, Криворізький і Синельниківський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Так, окупанти за ніч тричі вдарили по Нікополю з "Градів". У житлові квартали прилетіли 42 снаряди. За попередніми даними, поранення отримали четверо літніх городян. Двоє з них госпіталізовані.

"У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п'ять пожеж. Виведена з ладу лінія електропередач. До 2000 осіб залишилися без світла. Електрика вже працює", - розповів Резніченко.

Також вночі в Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

При цьому в Синельниківському районі ворожі ракети влучили в сільгосппідприємство, школу та будівлю культури. Інформація про загиблих і поранених уточнюється.

Фото: наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)