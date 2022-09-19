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Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від реакторів

Фото: Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на понеділок, 19 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС. Одна з ракет впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" у Telegram .

"Ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Южноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" заявили, що всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світу. Їх треба негайно зупинити, щоб не допустити нової катастрофи!" - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що окупанти щодня обстрілюють населені пункти Миколаївської області. Глава ОВА Віталій Кім не виключає, що російська армія спробує піти у наступ у деяких районах Миколаївської області.

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