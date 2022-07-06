Росіяни насильно вивезли частину сєвєродончан на окуповані території, - мер
Російські військові вивозили жителів Сєвєродонецька Луганської області на окуповані території.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram, про це заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.
"Частина людей були вивезені з міста, хто добровільно, хто примусово. Деякі квартали примусово звільнялися для заняття бойових позицій", - розповів Стрюк.
Також він додав, що частина жителів, які остаточно злякалися ситуації в місті, погодилися евакуюватися на окуповані території.
При цьому, за інформацією мера, на момент гострих бойових дій в місті залишалися близько 7-8 тисяч жителів.
Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що українським військовим довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало росіянам заблокувати наших бійців у місті.
Також ми писали, що виїхати з Сєвєродонецька можна тільки на підконтрольну Росії територію.
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