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Росіяни насильно вивезли частину сєвєродончан на окуповані території, - мер

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Середа 06 липня 2022 18:14
Росіяни насильно вивезли частину сєвєродончан на окуповані території, - мер Ілюстративне фото: росіяни насильно вивезли частину сєвєродончан на окуповані території (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові вивозили жителів Сєвєродонецька Луганської області на окуповані території.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram, про це заявив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

"Частина людей були вивезені з міста, хто добровільно, хто примусово. Деякі квартали примусово звільнялися для заняття бойових позицій", - розповів Стрюк.

Також він додав, що частина жителів, які остаточно злякалися ситуації в місті, погодилися евакуюватися на окуповані території.

При цьому, за інформацією мера, на момент гострих бойових дій в місті залишалися близько 7-8 тисяч жителів.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що українським військовим довелося відійти на більш укріплені позиції з Сєвєродонецька. Це не дало росіянам заблокувати наших бійців у місті.

Також ми писали, що виїхати з Сєвєродонецька можна тільки на підконтрольну Росії територію.

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