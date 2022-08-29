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Росіяни завдали ударів по Харкову забороненими боєприпасами, - Терехов

Фото: Росіяни завдали ударів по Харкову касетними боєприпасами (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків. Ворог застосував для атаки касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова", - зазначив мер.

Терехов розповів, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих унаслідок атаки російських окупантів немає.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. В результаті обстрілу була зруйнована одна адміністративна будівля.

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Війна Росії проти України