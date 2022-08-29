Росіяни завдали ударів по Харкову забороненими боєприпасами, - Терехов

Російські окупанти вранці 29 серпня обстріляли Харків. Ворог застосував для атаки касетні боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова", - зазначив мер.
Терехов розповів, що ворог бив по приватному сектору касетними боєприпасами. Вони є забороненими Женевською конвенцією.
Наразі інформації про жертв чи постраждалих унаслідок атаки російських окупантів немає.
Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. В результаті обстрілу була зруйнована одна адміністративна будівля.
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