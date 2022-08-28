"Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59, випущеною з Су-35, ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, військові пожартували про вислів "мочити в сортирі", який любить вживати російський диктатор Володимир Путін.

"Це вже вкотре ворог намагається догодити путлеру... але поки "мочити в сортирі" вдається тільки його репутацію", - йдеться в повідомленні.

Фото: росіяни завдали удару по Херсонській області ракетою за сотні тисяч доларів (facebook.com/okPivden)

Нагадаємо, вночі 28 серпня росіяни обстріляли Запоріжжя. Двоє людей постраждали.

Крім того, окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

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