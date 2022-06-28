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Росіяни завдали ракетного удару по узбережжю Одеської області

Фото: росіяни нанесли ракетний удар по узбережжю Одеської області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня". - заявили в командуванні.

Там додали, що обійшлося без суттєвих руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.

Нагадаємо, днями окупанти вдарили ракетами по селу Одеської області. Знищили понад 60 приватних будинків.

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