Росіяни нанесли авіаудар по Очакову, є жертви

Вдень 19 червня авіацією РФ нанесено ракетний удар по Очакову Миколаївської області. Військові Росії намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
Внаслідок ракетного удару, пошкоджено кілька будівель. Поранено двох людей, одна людина загинула. Інформація щодо загальних втрат і руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.
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