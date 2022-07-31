RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни накрили Сумську область з мінометів та артилерії: горить ферма (фото)

Фото: у Сумській області спалахнула ферма через ворожий обстріл (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вранці обстріляли з мінометів Миропільську громаду Сумської області. Внаслідок чого спалахнула пожежа на місцевій фермі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа", - написав Жививцький.

Наразі дані щодо постраждалих та інших руйнувань уточнюються.

Фото: у Сумській області спалахнула ферма через ворожий обстріл (t.me/Zhyvytskyy)

Також очільник області уточнив інформацію щодо вчорашніх "прильотів".

"У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев'яту, тривав артобстріл. Майже півсотні прильотів. Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. Двоє людей поранені, один - загинув", - повідомив Живицький.

Крім того, вчора у Білопільській громаді майже о дев'ятій вечора закінчився артобстріл.

"13 прильотів. Внаслідок цього пошкоджені мережі", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що територія Сумської області майже щодня піддається обстрілам російських військ.

Додамо, також стало відомо, що в Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін, він загинув на місці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна Росії проти України