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Росіяни били по Сумській області з САУ і мінометів: було 80 прильотів

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Сумська область, Субота 30 липня 2022 22:08
Росіяни били по Сумській області з САУ і мінометів: було 80 прильотів Фото: росіяни били по Сумській області з САУ і мінометів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти п'ять разів обстріляли Сумську область 30 липня. Зафіксовано понад 80 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після 15:00 у Великописарівській громаді було 12 прильотів із САУ.

У Білопільська громаді після 16:00 був зафіксований мінометний обстріл - 18 прильотів, після 17:00 - артобстріл, 7 прильотів.

Також після 20:00 окупанти здійснили артобстріл, було близько 8 прильотів.

У Середино-Будська громаді було 36 прильотів. Там працювала російська артилерія.

Дані щодо втрат та руйнувань внаслідок ворожих обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні в Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін, він загинув на місці.

Окрім того, вранці 29 липня росіяни завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області.

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Сумская область
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