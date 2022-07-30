Росіяни били по Сумській області з САУ і мінометів: було 80 прильотів
Російські окупанти п'ять разів обстріляли Сумську область 30 липня. Зафіксовано понад 80 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Після 15:00 у Великописарівській громаді було 12 прильотів із САУ.
У Білопільська громаді після 16:00 був зафіксований мінометний обстріл - 18 прильотів, після 17:00 - артобстріл, 7 прильотів.
Також після 20:00 окупанти здійснили артобстріл, було близько 8 прильотів.
У Середино-Будська громаді було 36 прильотів. Там працювала російська артилерія.
Дані щодо втрат та руйнувань внаслідок ворожих обстрілів уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні в Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін, він загинув на місці.
Окрім того, вранці 29 липня росіяни завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області.