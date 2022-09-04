Окупанти почали роздавати повістки жителям Мелітополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"У тимчасово окупованому Мелітополі місцевим жителям рашисти почали видавати повістки і змушують воювати за РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в захопленому Маріуполі (Донецька область) росіяни почали відкриту мобілізацію, розсилаючи смс і пропонуючи зарплату. Потенційним зрадникам пропонують нібито по 200-300 тисяч рублів на місяць.

У той же час заступник міністра оборони України Ганна Маляр завила, що президент Росії Володимир Путін має намір збільшити свою армію за рахунок випускників на окупованих територіях.

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