Путін може збільшити армію РФ за рахунок випускників в окупації, - Маляр

Президент Росії Володимир Путін може збільшити чисельність своєї армії в тому числі за рахунок випускників навчальних закладів на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, російські пропагандисти на окупованих територіях намагаються переконати людей у тому, що плани Росії успішно завершити "спецоперацію" підтверджуються указом президентом Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії. "Громадськість на окупованих територіях розуміє, що збільшення чисельності російської армії буде відбувається зокрема за рахунок призову майбутніх випускників місцевих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. І ці люди стануть "гарматним м'ясом", - додала Маляр.