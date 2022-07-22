Росіяни не можуть захопити навіть одне село: поїхали - 20 людей вбитих, - перехоплення СБУ

Російські окупанти потерпають від дій Збройних сил України і не можуть захопити навіть одне село в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ.

"В Ізюмі пацанів так ганяли, що вони всі скінчилися. Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БМП... і просто так бігали туди. Збігають, піз*и отримають і назад біжуть", - розповідає загарбник у перехопленій розмовій своїй дружині.

Він скаржиться, що окупанти не можуть піти в наступ, бо в них мало людей.

"Ми не можемо село взяти одне. Поїхали - піз*и отримали, 20 людей вбило, 100 поранених", - сказав він.