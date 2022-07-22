Россияне не могут захватить даже одну деревню: поехали - 20 человек убитых, - перехват СБУ
Российские оккупанты страдают от действий Вооруженных сил Украины и не могут захватить даже одно село в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ.
"В Изюме пацанов так гоняли, что они все кончились. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП... и просто так бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно бегут", - рассказывает захватчик в перехваченном разговоре своей жене.
Он жалуется, что оккупанты не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей.
"Мы не можем село взять одно. Поехали - пиз*ы получили 20 человек убило, 100 раненых", - сказал он.
Напомним, россиянин в перехваченном разговоре признался об огромных потерях армии. Так, из его роты в питало только 10 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.