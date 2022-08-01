Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли три громади у Сумській області

Сьогодні протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 16 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За даними Живицького, під удар потрапили Білопільська, Хотінська та Есманська громади.
В усіх випадках - без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, вчора росіяни 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.
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