Росіяни масово руйнують цивільну інфраструктуру Запорізької області, - Генштаб

Російські окупанти свідомо обстрілюють невійськові об'єкти в населених пунктах Запорізької області. Низку таких випадків зафіксував Генеральний штаб Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.
Ворожі війська відмовилися від активних бойових дій на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Проте, російські окупанти систематично обстрілюють цивільні об'єкти.
"Ворог здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ", – ідеться у повідомленні.
Тим часом українські військові завдали удару по складах боєприпасів РФ. Окупанти розташували їх в Ізюмі Харківської області й Давидовому Броді Херсонської області.
До слова, Збройні сили впритул підійшли до ділянки держкордону в Харківській області.
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