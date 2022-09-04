Росіяни під Маріуполем масово міняють автономери на українські, - радник мера

Російські окупанти під Маріуполем (Донецька область) масово змінюють свої автомобільні номери на українські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.
"Маріупольський спротив пише, що окупанти масово міняють номери на українські і змивають свастики зі своїх невійськових автомобілів. Принаймні ті, що проживають за містом. Русня боїться. І це правильно. Є чого. Відплата вже поруч", - зазначив він.
Він уточнив, що ті, хто дислокується від Ялти до Бабах-Тарами прибрали Z-символіку зі своїх автомобілів і встановили українські номери регіонів АН і АР.
Нагадаємо, раніше Андрющенко розповів, як жителі окупованого Маріуполя влаштували перший "голодний бунт".
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