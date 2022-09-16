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Росіяни шукають патріотів серед жителів Херсонської області: на які хитрощі йдуть окупанти

Фото: окупанти намагаються знайти патріотів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти активно шукають патріотично налаштованих жителів Херсонської області. Для цього вони використовують чати та групи в соцмережах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

За його словами, росіяни почали додавати у місцеві чати та групи своїх провокаторів. Вони намагаються вивести на діалог найактивніших жителів з проукраїнською позицією.

Окупанти просять розповісти про місця дислокації російських військ або надати допомогу одному з підрозділів ЗСУ і дають номер картки. Після отримання грошей росіяни встановлюють особу та забирають її на фільтрацію.

"Будьте обережні, не давайте нікому свої персональні дані! А ЗСУ допомагати краще через офіційні канали", - закликав Соболевський.

Нагадаємо, що окупанти на фоні успіхів ЗСУ на півдні посилили фільтрацію у Херсонській області. Росіяни шукають коригувальників та партизанів.

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