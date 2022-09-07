В Україні з'явився День військової розвідки: коли будемо відзначати

В Україні з'явився День військової розвідки. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

День воєнної розвідки України відзначатиметься щорічно 7 вересня.

Зеленський підкреслив, що військова розвідка зробила значний внесок щодо забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, раніше на засіданні Ставки верховного Головнокомандувача стало відомо, що сили оборони домоглися успіху в знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників.

Крім того, на попередньому засіданні Ставки верховного Головнокомандувача Зеленський розповів про деокупацію населених пунктів України.