Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв

Харківська область (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує зменшувати російські сили та загрожувати артилерії та ППО росіян.

Аналітики зазначають, інтенсивність російських артилерійських атак на Харків значно знизилася, що свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ погіршив здатність російських військ проводити регулярні артилерійські удари по центру міста, оскільки війська РФ були витіснені на схід до річки Оскіл та на північ до кордонів Росії.

Разом з тим аналітики стверджують і про активні бойові дії, що ведуться з території Харківської області на зосередження сил росіян у сусідніх областях.

Зокрема, ведуться бої за Лиман, Білогорівку та у найближчих населених пунктах до Сіверська. При цьому росіяни намагалися атакувати у Спірному, щоб додати нових проблем нашим захисникам у Білогорівці.

Донбас

За даними карт, російські війська продовжили наземні атаки по всій Донецькій області.

Противник заявив, що нібито взяв під контроль села Михайлівка та Михайлівка Друга, які знаходяться неподалік Бахмута, де зараз неспокійно, як і поблизу північних околиць Донецька. Продовжуються і регулярні артилерійські обстріли території з боку російських загарбників.

Складною залишається ситуація в Луганській області, там окупанти напередодні вимкнули мобільний інтернет.

Аналітики припускають, що це зроблено для того, щоби зменшити інформаційний вплив з боку України на місцевих жителів. При цьому не мало важливим є той факт, що багато росіян і колаборантів намагаються якнайшвидше забратися з області до РФ.

Південь

Як зазначили в ISW, за минулу добу росіяни обстрілювали лінію розмежування фронту у Запорізькій області, але спроб наступу не було зафіксовано.

Припускається, що ЗСУ намагаються накопичити сили в регіоні, щоб почати просування до Оріхова чи Нестерянки.

Втім, поки офіційних даних Генштабу щодо дій українських військових на півдні конкретно немає, як і про те, чи дійсно була звільнена від окупантів Киселівка (знаходиться за 23 кілометри від Херсону).

Разом з тим міжнародні аналітики стверджують, що прицільний удар РФ по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу є намаганням зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні (розширенню плацдарму через річку в районі Давидова Брода).

Тобто, перешкодити українській армії діяти через річку Інгулець.

Оскільки після удару річка значно вийшла із берегів, а в деяких місцях вода піднялася на 2,5 метри.

Однак ЗСУ продовжують регулярно знищувати російські укріпрайони, склади з БК та інші зосередження сил ворога.

Найбільш активними напрямками на півдні аналітики виділяють: північно-західні околиці Херсона, український плацдарм на Інгульці та південні кордони Херсонської та Дніпропетровської областей.