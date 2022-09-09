RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце (перехоплення)

Фото: росіяни в Харківській області жаліються, що їх взяли у кільце (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові, знаходячись в Харківській області, розповідають, що їх взяли у кільце. Та жаліються, що допомоги, скоріш за все, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопила ГУР МО.

"Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жаліється росіянин.

Співрозмовник окупанта (ймовірно, теж російський військовий), розповідає, що на Харківський напрямок росіяни стягують сили, щоб "розімкнути кільце" і питає чи є втрати, на що той відповідає:

"Не знаю, ниче не видел (щодо підтягування сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому міжнародні аналітики стверджують, що українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ і можуть його звільнити вже протягом наступних 72 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХарківВійська РФВійна Росії проти України